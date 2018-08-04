Мендкович: в Таджикистане активизировалось вооруженное подполье

В эфире радио Sputnik эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович отметил, что бандформирования намерены совершать террор в сфере туризма - и совершать удар по таджикской экономике, дестабилизировать ситуацию и напугать население.

"Прогнозы экспертов, что "Исламское государство" теперь начнет экспансию с территории Афганистана в постсоветскую Центральную Азию, к сожалению, сбываются. Таджикистан имеет непосредственную границу с Афганистаном. Именно в Афганистан сейчас, после разгрома основных сил боевиков в Сирии, начинают переезжать экстремисты", - заявил он.

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