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Генерал-майор Владимир Марусин
Пресс-центр Армейских международных игр

Марусин: разведчики из Узбекистана выступают достойно

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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)
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О конкурсе "Отличники войсковой разведки" и выступлении узбекистанской команды Sputnik Узбекистан рассказал главный судья соревнования, начальник разведки Сухопутных войск Вооруженных сил России, генерал-майор Владимир Марусин.

Весь конкурс состоит из пяти этапов – десантирование и марш-бросок, соревнование специалистов, тропа разведчика, стрельбы и выход разведгруппы в район сбора после выполнения задачи.

Самым сложным является, как подчеркнул генерал-майор, третий этап – "Тропа разведчика".

"Наш самый главный и самый трудный этап это тропа разведчика … Этап включает в себя преодоление комплекса препятствий, это двадцать два препятствия", — заявил Марусин.

При этом группа должна пройти восемьсот метров, пройти все препятствия и при этом не нарушать боевой порядок.

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"Достойно прошёл Узбекистан, показал свои навыки и умения, физическую подготовку и выносливость разведывательной группы", — заключил генерал-майор.

Конкурс Армейских международных игр "Отличники войсковой разведки" проходит в Новосибирске. В прошлом году выступавшая впервые команда из Узбекистана заняла третье место. В следующем году, как рассказал Марусин, конкурс пройдет в Индии.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)



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