Марусин: разведчики из Узбекистана выступают достойно

Весь конкурс состоит из пяти этапов – десантирование и марш-бросок, соревнование специалистов, тропа разведчика, стрельбы и выход разведгруппы в район сбора после выполнения задачи.
Самым сложным является, как подчеркнул генерал-майор, третий этап – "Тропа разведчика".
"Наш самый главный и самый трудный этап это тропа разведчика … Этап включает в себя преодоление комплекса препятствий, это двадцать два препятствия", — заявил Марусин.
При этом группа должна пройти восемьсот метров, пройти все препятствия и при этом не нарушать боевой порядок.
Конкурс Армейских международных игр "Отличники войсковой разведки" проходит в Новосибирске. В прошлом году выступавшая впервые команда из Узбекистана заняла третье место. В следующем году, как рассказал Марусин, конкурс пройдет в Индии.