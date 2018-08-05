Прядка: пилотов обучают действиям при попадании птиц в двигатель самолета

По словам гендиректора "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктора Прядка, птицы довольно часто попадают в двигатели самолетов.

Эксперт вспомнил авиапроисшествие в США в 2009 году, когда оба двигателя Airbus A320 отказали из-за попадания в них канадских казарок. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на борту самолета 155 человек выжили.

"Пилоты проходят подготовку на предмет попадания птиц в двигатели", - сказал Прядка в эфире Sputnik Казахстан.

Он отметил, что необходимо принимать специальные меры по охране аэродромов от пернатых.

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