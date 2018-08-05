17:40 05 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Прядка: пилотов обучают действиям при попадании птиц в двигатель самолета

Радио
Получить короткую ссылку
4010

По словам гендиректора "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктора Прядка, птицы довольно часто попадают в двигатели самолетов.

Эксперт вспомнил авиапроисшествие в США в 2009 году, когда оба двигателя Airbus A320 отказали из-за попадания в них канадских казарок. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на борту самолета 155 человек выжили.

"Пилоты проходят подготовку на предмет попадания птиц в двигатели", - сказал Прядка в эфире Sputnik Казахстан.

Он отметил, что необходимо принимать специальные меры по охране аэродромов от пернатых.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

По теме

С бортом "Узбекистон хаво йуллари" произошел инцидент при посадке в Ташкенте
Украинский пилот смог посадить самолет с разбитым стеклом кабины
Теги:
Самолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа
Бульдог-ковбой покоряет сердца
Рецепт здоровья навсегда: лимон и простая вода

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054