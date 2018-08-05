Врач Шабданбаева об осложнениях, вызываемых гайморитом

Опаснее всего, когда при гайморите воспаление из гайморовых пазух перекидывается на головной мозг, рассказала врач Нуржан Шабданбаева.

В эфире радио Sputnik и. о. заведующего отделением оториноларингологии национального госпиталя Минздрава КР Нуржан Шабданбаева рассказала о признаках, по которым можно определить гайморит.

"Первые признаки гайморита — это головная боль в области лба и гнойные выделения из носа. Я замечаю, что с развитием Интернета люди все чаще пытаются лечиться самостоятельно, хотя делать этого категорически нельзя. Антибиотик для лечения гайморита нужно подбирать для каждого человека персонально, исходя из определенных показателей, а это может сделать только профессионал", - подчеркнула эксперт.

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