Швец: люди пьют вино ради удовольствия

Винодел из Севастополя Павел Швец утверждает, что люди уже не употребляют этот алкогольный напиток ради того, чтобы забыться.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Узбекистан увеличит площадь виноградников

"Весь мир движется к тому, что лучше меньше, да лучше. Вопрос просто выпить алкоголь, чтобы забыться, уже не стоит. Люди пьют напитки, чтобы получить удовольствие. Вино — это тот напиток, который дает наибольшее количество ярких впечатлений. Эта культура вина способствует более уважительному отношению к напитку и к своему состоянию и, конечно, к сочетаемости вин и блюд", — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

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Напомним, накануне глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать ускоренный пятилетний план по выращиванию винограда и развитию в стране виноделия. В республике планируют выращивать виноград сортов "Пино-нуар", "Шардонэ" и "Совиньон-блан".