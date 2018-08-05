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Швец: люди пьют вино ради удовольствия

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Винодел из Севастополя Павел Швец утверждает, что люди уже не употребляют этот алкогольный напиток ради того, чтобы забыться.

Сбор винограда
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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"Весь мир движется к тому, что лучше меньше, да лучше. Вопрос просто выпить алкоголь, чтобы забыться, уже не стоит. Люди пьют напитки, чтобы получить удовольствие. Вино — это тот напиток, который дает наибольшее количество ярких впечатлений. Эта культура вина способствует более уважительному отношению к напитку и к своему состоянию и, конечно, к сочетаемости вин и блюд", — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Напомним, накануне глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать ускоренный пятилетний план по выращиванию винограда и развитию в стране виноделия. В республике планируют выращивать виноград сортов "Пино-нуар", "Шардонэ" и "Совиньон-блан".

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Теги:
Виноградарство, вино



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