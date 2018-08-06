Арифджанова: традиционная узбекская вышивка не теряет актуальности

Организатор выставки "И шелк привидится в дыхании песков" Фатима Арифджанова рассказала, что ждет гостей экспозиции в Музее моды.

Выставка в московском Музее моды "И шелк привидится в дыхании песков" объединила образцы узбекской вышивки из разных регионов и эпох.

"Все эти традиции вышивки живы, они используются. У каждой узбекской девушки, если покопаться, много вышитых вещей, и я решила, почему бы не показать все их разнообразие здесь", - пояснила организатор Фатима Арифджанова.

Выставка продлится до 9 сентября. Посетителей будут ждать не только интересные экскурсии с погружением в мир узбекской вышивки, но и "модные завтраки" с лекциями и мастер-классами.