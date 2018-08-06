Журавлев: задержанные журналисты в Венесуэле "намозолили" глаза спецслужбам

Эксперт Дмитрий Журавлев объяснил арест 11 сотрудников СМИ, среди которых также находятся и иностранные журналисты, после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил, что спецслужбы в Венесуэле с радостью задержали журналистов, чтобы испугать неугодных.

"Николас Мадуро, как и его предшественник, очень активно напоминал Соединенным Штатам, что сейчас Венесуэла формально является первой по запасам нефти страной в мире, при этом проводит откровенно антиамериканскую политику", - напомнил Дмитрий Журавлев.

Напомним, покушение на Мадуро произошло в воскресенье, 5 августа, когда тот находился на трибуне на проспекте Боливара во время парада. В его сторону было направлено несколько дронов со взрывчаткой. Президент не пострадал.

Момент покушения на президента Венесуэлы Мадуро запечатлели видеокамеры >>>

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