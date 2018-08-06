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Певица Азиза
Sputnik / Кирилл Каллиников

Азиза: на узбекских свадьбах нужны песни, которые могут петь все

Радио
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Утверждение официального перечня песен для свадеб — хорошая инициатива, заявла Sputnik Узбекистан певица Азиза Мухамедова.

"Наверное, это правильно, что работники Узбекконцерта хотят определить репертуар", — отметила она.

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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Как считает Азиза, на свадьбах люди любят старые и хорошо знакомые песни. В целом же, у каждого певца, которые работали с "Узбекконцертом" был свой определенный репертуар.

"Я думаю, это будут в первую очередь национальные и популярные, уже ставшие народными песни", — предполагает певица.

По словам артистки, на свадьбах людям хочется петь самим, быть заодно с исполнителем.

"Нужны такие песни, чтобы гости за столом могли бы тоже подпевать выступающему. Странно, когда какой-то молодой артист поет никому не известные композиции, пусть и красиво, профессионально. Но людям же хочется быть сопричастными, это же праздник, всем хочется петь. Так что в репертуаре у певцов должны быть музыкальные произведения на разные случаи", — заключила Азиза.

Напомним, ранее стало известно что "Узбекконцерт" планирует составить список музыкальных композиций, рекомендуемых для свадеб. К обсуждению таких плей-листов привлекают и общественность.




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