Гастроэнтеролог о том, какие овощи и фрукты более всего накапливают нитраты

Время созревания арбузов - август, однако любимую ягоду на обочинах дорог можно купить уже с июня. Как правило, такие плоды содержат в себе нитраты. Люди, даже зная об этом, все равно не могут устоять и покупают арбуз, при этом продавцы уверяют, что количество нитратов в них минимально.

В эфире Sputnik Молдова эксперт отметила, что даже малое количество нитратов в овощах может привести к интоксикации организма. По словам Виктории Бабицки, проблема нитратов особенно актуальна сегодня, и бороться с ней нужно на государственном уровне.

"Даже я как потребитель вынуждена отказаться от многих фруктов из-за содержания в них нитратов. Это в первую очередь арбузы. Баклажаны также впитывают много нитратов. В любом случае, когда их небольшое количество, они будут накапливаться и проявятся со временем в виде гастрита, заболеваний кишечника, а чаще всего в виде интоксикации или аллергии", — отметила врач.

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