Федорова: из-за санкций США сразу упал иранский риал

Федорова: санкции США нанесут Ирану тяжелый удар, но Тегерану не привыкать /

США снова вводят отмененные в 2015 году санкции против Ирана, в мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки). По мнению президента Америки, страна не отказалась от планов по созданию ядерного оружия и ведет агрессивную внешнюю политику.

Влияние мер в эфире Sputnik прокомментировала старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова.

"Конечно, и первый этап санкций, которые вводятся сегодня, и следующий, который будет в ноябре, нанесут очень тяжелый удар по иранской экономике. Это не только ударит по экономике и приведет к ограничениям для иранских чиновников, но дело в том, что уже даже на слух о санкциях, которые собираются ввести Соединенные Штаты, иранский риал упал больше, чем в два раза", - сказала Федорова.

Кроме того, по ее словам, ситуация привела к возобновлению протестных движений и ослаблению режима в стране.