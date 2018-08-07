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Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова

Федорова: из-за санкций США сразу упал иранский риал

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Возобновление американских санкций против Тегерана прокомментировала старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Ирина Федорова.

США снова вводят отмененные в 2015 году санкции против Ирана, в мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).  По мнению президента Америки, страна не отказалась от планов по созданию ядерного оружия и ведет агрессивную внешнюю политику.

Влияние мер в эфире Sputnik прокомментировала старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова.

"Конечно, и первый этап санкций, которые вводятся сегодня, и следующий, который будет в ноябре, нанесут очень тяжелый удар по иранской экономике. Это не только ударит по экономике и приведет к ограничениям для иранских чиновников, но дело в том, что уже даже на слух о санкциях, которые собираются ввести Соединенные Штаты, иранский риал упал больше, чем в два раза", -  сказала Федорова.

Кроме того, по ее словам, ситуация привела к возобновлению протестных движений и ослаблению режима в стране.

Теги:
Иран, Соединенные Штаты Америки, Экономические санкции



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