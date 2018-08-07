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Начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, генерал-майор Владимир Марусин
Sputnik / Антон Курилкин

Генерал Марусин: вспоминаю Узбекистан с теплотой

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О службе в Узбекистане и традициях выпускников Ташкентского высшего общевойскового командного училища (ТашВОКУ) Sputnik Узбекистан рассказал начальник разведки Сухопутных войск Вооруженных сил России, генерал-майор Владимир Марусин.

"Об Узбекистане всегда вспоминаю с теплом… Сам я из Ростовской области и, конечно, было тяжело сначала – климат сильно отличается, но потом привык", — говорит генерал-майор.

По словам Владимира Марусина, выпускники ТашВОКУ каждый год собираются на Суворовской площади в Москве на торжественную встречу.

"Мы изготовили дубликат нашего боевого знамени специально для таких торжеств в Москве. Мы выстраиваемся по выпускам, вносится знамя. Очень чтим эту традицию", — добавил он.

Марусин отметил, что выпускники училища даже спустя много лет после отъезда из Узбекистана поддерживают друг с другом связь и постоянно встречаются. Развивается и сотрудничество между странами в военной сфере, одним из ярких его проявлений он назвал проходящие в четвертый раз Армейские международные игры.

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