Оленченко: Казахстан хочет вернуть странам Центральной Азии общий рынок

Расширение торговых связей между Казахстаном и Туркменистаном улучшило бы рыночную ситуацию и во всем Центральноазиатском регионе, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретятся в Актау 12 августа, чтобы обсудить в том числе и торгово-экономические связи двух государств и смягчение визового режим для казахстанских бизнесменов.

"В целом, если взглянуть на это ретроспективно, когда и Туркмения и Казахстан входили в состав СССР, — там существовал вполне дееспособный и эффективный рынок обмена между республиками. Конечно, нужно отталкивался от реалий тех лет, посмотреть, что было выгодным в то время, что было основой, что может быть заимствовано в настоящее время", — заявил Оленченко радио Sputnik.