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Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov

Оленченко: Казахстан хочет вернуть странам Центральной Азии общий рынок

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Расширение торговых связей между Казахстаном и Туркменистаном улучшило бы рыночную ситуацию и во всем Центрально-Азиатском регионе, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретятся в Актау 12 августа, чтобы обсудить в том числе торгово-экономические связи двух государств и смягчение визового режим для казахстанских бизнесменов.

"В целом, если взглянуть на это ретроспективно, когда и Туркменистан, и Казахстан входили в состав СССР, — там существовал вполне дееспособный и эффективный рынок обмена между республиками. Конечно, нужно отталкиваться от реалий тех лет, посмотреть, что было выгодным в то время, что было основой, что может быть заимствовано в настоящее время", — заявил Оленченко радио Sputnik.




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