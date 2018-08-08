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Микрофон, архивное фото
© Flickr / curtis.kennington

Юрист Бушилэ: как правильно начать ремонт

Радио
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Адвокат, специалист по законодательству в муниципальном хозяйстве рассказал о том, что нужно сделать в первую очередь, когда проводятся ремонтные работы.

Юрист, адвокат, специализирующийся на решении проблем муниципального хозяйства, - Раду Бушилэ в эфире Sputnik рассказал о предотвращении конфликтов и успешном проведении ремонтных работ в квартире.

"Во-первых, когда начинается ремонт, надо оповестить всех жителей – соседей сверху, снизу, с обоих сторон и даже через несколько этажей. Это особенно важно в случае шумных работ. Во-вторых, нужно донести информацию до администрации дома и района. Процедуры транспортировки строительного мусора из квартиры и в квартиру должны очень четко согласовываться", - рассказал Бушилэ.

По его словам, перед дверями дома и лифтом необходимо вывесить объявления.

Если возникает подозрение, что сосед проводит несанкционированную перепланировку или вовсе сносит стены, жилец имеет право обратиться в ответственные органы.

Теги:
юрист, ремонт



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