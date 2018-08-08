Зубец: Узбекистан может связать российские и азиатские финансовые потоки

В Узбекистане создана Межведомственная рабочая группа по подготовке соглашения о свободной торговле услугами между странами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Проект соглашения предусматривает предоставление свободного доступа организациям, компаниям и учреждениям государств-участников СНГ к их рынкам услуг в соответствии с условиями, определенными в документе.

"Надеюсь, соглашение будет подписано. Узбекистан со временем может стать перекрестком, который будет связывать российские и азиатские финансовые потоки, товарные потоки, участвовать в проектах Китая на Шелковом пути. Подписание соглашения о свободной торговле должно быть интересно всем с точки зрения инвестиций, в том числе и России", - заявил Алексей Зубец.

Работа над проектом соглашения ведется с 2012 года, и в Исполнительном комитете СНГ сформирована рабочая группа, состоящая из представителей государств-участников Договора о зоне свободной торговли, подписавших документ 18 октября 2011 года (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина). Соглашение будет способствовать организации внутри СНГ двух торговых зон – по торговле товарами и по торговле услугами, что расширит возможность свободного товарообмена между странами Содружества.