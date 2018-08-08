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Алишер Курманов - председатель Комитета Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма
Международный пресс-клуб

Курманов: Россия была и останется самым надежным партнером Узбекистана

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О нынешнем состоянии и о будущем отношений между Узбекистаном и Российской Федерацией рассказал председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешних экономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.

"Сейчас ведется подготовка визита председателя Сената в Российскую Федерацию, и мы сейчас в преддверии другого более большого визита, визита президента Российской Федерации в Узбекистан", — отмечает Курманов.

Также на данный момент между двумя парламентами двух стран есть совместный комитет, который ведет очень серьезный диалог и нацелен на улучшение двусторонних отношений.

"В этом году в Узбекистане пройдет очень большой форум регионов между Узбекистаном и Россией. Это безусловно явный показатель того, что отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией имеют тенденцию роста", — заключил Курманов.

Полный комментарий главы комитета Сената слушайте в нашем радиоподкасте.




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    Мэрская доля

    У правоохранителей "возникали вопросы" к последним пяти мэрам Бишкека. Sputnik Кыргызстан вспомнил уголовные дела, фигурантами которых стали руководители столицы.

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