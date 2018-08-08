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Заместитель председателя Союза молодежи Узбекистана Дильноза Каттаханова
Союз молодежи Узбекистана

Каттаханова: безработица — источник большинства проблем узбекской молодежи

Радио
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Заместитель председателя Совета молодежи Узбекистана Дильноза Каттаханова рассказала корреспонденту Sputnik, какие меры поддержки молодежи предусмотрены в республике и как регионы будут решать проблему с безработицей.

По словам Каттахановой в рамках поручения президента страны о защите молодых людей от деструктивных течений и экстремистских идей. Союзом молодежи совместно с другими ведомствами подготовлен и утвержден целый ряд мер.

"Речь идет и о духовно-воспитательной работе, об организации досуга, особенно в регионах, а также об обеспечении молодых людей рабочими местами. Созданная специальная комиссия выявила в стране около 800 тысяч безработных молодых людей. Многие из них хотели бы заниматься предпринимательством, но по разным причинам не имеют такой возможности. Теперь государство начнет поддерживать самые перспективные стартапы", — подчеркнула Каттаханова.

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© uzbektourism.uz
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В частности, программа поддержки предусматривает гарантии от государства до 50% кредита для начала собственного бизнеса. Также в зависимости от ситуации в конкретном районе молодым людям могут выделить на льготных условиях крупный или мелкий рогатый скот для развития животноводства или помочь иными мерами.

"Безработица – одна из главных причин всех проблем молодежи, в том числе духовно-нравственных, поэтому вопрос трудоустройства среди приоритетных в государственной политике", — подчеркнула представитель Союза молодежи.

Полный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.  




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