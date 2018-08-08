Каттаханова: безработица — источник большинства проблем узбекской молодежи

По словам Каттахановой в рамках поручения президента страны о защите молодых людей от деструктивных течений и экстремистских идей. Союзом молодежи совместно с другими ведомствами подготовлен и утвержден целый ряд мер.
"Речь идет и о духовно-воспитательной работе, об организации досуга, особенно в регионах, а также об обеспечении молодых людей рабочими местами. Созданная специальная комиссия выявила в стране около 800 тысяч безработных молодых людей. Многие из них хотели бы заниматься предпринимательством, но по разным причинам не имеют такой возможности. Теперь государство начнет поддерживать самые перспективные стартапы", — подчеркнула Каттаханова.
"Безработица – одна из главных причин всех проблем молодежи, в том числе духовно-нравственных, поэтому вопрос трудоустройства среди приоритетных в государственной политике", — подчеркнула представитель Союза молодежи.
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