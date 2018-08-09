Кузнецов: введение "шелковой визы" будет выгодно и государству, и бизнесу

Кузнецов о выгоде "шелковой визы" для ЦА /

В среду Узбекистан и Казахстан заявили об активизации переговоров по введению в Центрально-Азиатском регионе Silk viza – аналога шенгенской визы. Затем идею поддержал Таджикистан.

Предложение в эфире Sputnik прокомментировал директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ Михаил Кузнецов.

"Введение так называемой "шелковой визы" для рынков стран ЦА – это позитивная инициатива, как и любое транснациональная инициатива, которая ведет к обмену туристами, облегчению деловых контактов. Она сможет способствовать не только росту турпотока, но и потенциально росту привлекательности данного региона для взаимного обмена. В свою очередь для бизнеса ограничений на границе и свобода перемещений – это чрезвычайно важно. Одно дело, когда ты контактируешь с партнером на дистанции, другое – когда нет никаких препятствий к организации приезда", - заявил Михаил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, "шелковая виза" – это также и интеграционный проект.