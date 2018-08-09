Депутат Сагатов: свадьбы нужны не для показухи, а для счастья будущих детей

Депутат Алмазарского района Ташкента Бахтиёр Сагатов рассказал об успешном опыте проведения скромных свадеб и объяснил, что это принесет простым людям.

По мнению Сагатова, подавляющее большинство узбекистанцев будут в итоге довольны новым подходом к организации свадеб и торжеств.

"Сейчас в Алмазарском районе уже не проводятся шикарные свадьбы, а наоборот — доступные, скромные. Собираются от 50 до 120-150 человек, и это так для всех семей", — отмечает депутат в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он подчеркнул, что все принимаемые меры в этой области делаются для улучшения уровня жизни населения. Зачастую на организацию пышной свадьбы затрачиваются огромные средства, многие даже берут на это кредиты.

"Эти деньги могли бы послужить для более важных целей, например, потрачены на образование будущих детей. Свадьбы, по большому счету, не столько для самих молодых, не ради показухи или пышности, они для будущих детей, чтобы те выросли счастливыми и в достатке", — пояснил свою позицию Сагатов.

Он выразил надежду, что по примеру Алмазарского района столицы такие скромные торжества будут проводить по всей республике. Народ в конце концов поймет, что эти меры ему полезны.

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© Foto : Пресс-служба Комитета женщин В Узбекистане составят список рекомендуемых для свадеб песен

Напомним, что Узбекистан проводит последовательную политику по пропаганде скромных торжеств, так как пышные свадьбы порой побуждают небогатые слои населения влезать в многолетние долги. Помимо рекомендаций от законодателей по численности гостей и правилам проезда кортежей, "Узбекконцерт" планирует составить плей-лист свадебных песен, соответствующих национальным традициям и узбекскому менталитету.