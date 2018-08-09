Скрябин о приговоре "банде GTA": дело повысило авторитет следствия

Московский областной суд приговорил четырех членов печально знаменитой "банды GTA" к пожизненному заключению, пятый получил 20 лет колонии строгого режима.

"Это стало неким публичным указанием, что мера наказания будет столь сурова и необходимо подумать несколько раз, прежде чем совершать подобные преступления. К тому же раскрытие подобного дела, полное расследование и доведение его до суда повысило авторитет правоохранительных органов именно в тот момент, когда они в этом нуждаются", - сказал Денис Скрябин, адвокат по международным делам коллегии "Скрябин и партнеры".

© Sputnik / Григорий Сысоев Завершено следствие по делу о побеге участников "банды GTA"

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана. Группировка совершила на территории Подмосковья 15 разбойных нападений, в ходе которых 17 человек были убиты, еще двое получили ранения, но выжили. Участники "банды GTA" ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, после чего убивали своих жертв и забирали их имущество.