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Жасур Арипов - первый зампред ГТК
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жасур Арипов: бизнесмены должны чувствовать ответственность перед государством

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Какие изменения ждут таможенную службу Узбекистана, и что государство ждет в ответ на помощь предпринимателям от деловых кругов страны, рассказал заместитель председателя Таможенного Комитета Жасур Арипов.

"На сегодняшний день ведутся работы над проектом таможенного кодекса. Мы постараемся уйти от ценового бюллетеня и оптимизируем процесс оценки товаров, чтобы упростить процедуру", — отметил Арипов, отвечая на вопросы журналистов в Международном пресс-клубе.

При этом зампред Таможенного комитета призвал предпринимателей добросовестно относиться к своим обязательствам перед госдуарством.

"Мы помогаем, и будем помогать предпринимателям, но и они должны чувствовать свою ответственность перед государством", — заключил чиновник.

Полный комментарий представителя комитета слушайте в нашем подкасте.




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