18:35 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Автожурналист и автоэксперт Александр Добин
© Foto : Из личного архива Александра Добина

Добин: Chevrolet Tracker ждет большой успех

Радио
Получить короткую ссылку
33740

По его словам эксперта, это современный и удобный городской кроссовер.

Автомобиль Chevrolet Tracker обладает рядом преимуществ и начало производства модели в Узбекистане можно считать позитивным сигналом, рассказал Sputnik Узбекистан автожурналист и автоэксперт Александр Добин.

"Это современный, с очень броской внешностью, доработанный городской кроссовер", - сказал эксперт.

В покупке этой модели заинтересованы и российские автомобилисты, считает он. Причем Tracker в России может ждать такой же успех, как в США.

По мнению эксперта, с точки зрения спроса, сегмента и функционала и при довольно конкурентоспособной цене при появлении этой машины на российском рынке ее ждет большой успех.

Напомним, что совсем недавно руководство GM Uzbekistan объявила о запуске продаж Chevrolet Tracker с 1 сентября, кроме того, они планируют начать производство электромобилей.

Теги:
машина, Chevrolet Tracker



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Королева Елизавета II
    Отказала по-королевски

    Королева Британии тонко отказала казахстанской школьнице в личной встрече, но девочка намерена продолжить учебу в Англии.

  • На улице Исанова в Бишкеке милиция выставила оцепление рядом с многоэтажным домом
    ЧП в Бишкеке

    На улице Исанова в столице Кыргызстана милиция выставила оцепление возле многоэтажного дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв.

  • Деньги, архивное фото
    Сочтемся!

    Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.

  • Прохожие в саду
    "Драконовские" меры

    Как ограничительные меры США против основного торгового партнера Армении – России - повлияют на экономику республики?

  • Социальная сеть Фейсбук
    Facebook против СС

    Facebook закрыла группу в соцсети, посвященную латышскому легиону СС, которая насчитывала более трех тысяч участников.

  • Флаг Литвы
    Без чужих советов

    Правительство Литвы намерено запретить участие консультантов из третьих стран при проведении политических кампаний.

  • Королева Елизавета II
    Отказала по-королевски

    Королева Британии тонко отказала казахстанской школьнице в личной встрече, но девочка намерена продолжить учебу в Англии.

  • На улице Исанова в Бишкеке милиция выставила оцепление рядом с многоэтажным домом
    ЧП в Бишкеке

    На улице Исанова в столице Кыргызстана милиция выставила оцепление возле многоэтажного дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв.

  • Деньги, архивное фото
    Сочтемся!

    Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Конкурс Мисс бум-бум-2018 в Бразилии
В Бразилии выбирают обладательницу самых привлекательных ягодиц
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054