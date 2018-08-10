Добин: Chevrolet Tracker ждет большой успех

По его словам эксперта, это современный и удобный городской кроссовер.

Добин: Chevrolet Tracker ждет большой успех /

Автомобиль Chevrolet Tracker обладает рядом преимуществ и начало производства модели в Узбекистане можно считать позитивным сигналом, рассказал Sputnik Узбекистан автожурналист и автоэксперт Александр Добин.

"Это современный, с очень броской внешностью, доработанный городской кроссовер", - сказал эксперт.

В покупке этой модели заинтересованы и российские автомобилисты, считает он. Причем Tracker в России может ждать такой же успех, как в США.

По мнению эксперта, с точки зрения спроса, сегмента и функционала и при довольно конкурентоспособной цене при появлении этой машины на российском рынке ее ждет большой успех.

Напомним, что совсем недавно руководство GM Uzbekistan объявила о запуске продаж Chevrolet Tracker с 1 сентября, кроме того, они планируют начать производство электромобилей.