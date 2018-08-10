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Полоскова: в США идет борьба в высших эшелонах власти

Радио
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Член экспертно-консультативного Совета при Федеральном агентстве "Россотрудничество", доктор политических наук Татьяна Полоскова рассказала о начале российско-американского экспертного диалога, который может стать альтернативой политике санкций.

"Идет борьба в самых высших эшелонах американской власти, с одной стороны — сторонники "закручивания гаек" в отношениях с Россией, с другой — приверженцы серьезного диалога", — сказала Полоскова в эфире радио Sputnik Белаурсь

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Экономические санкции, Россия



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