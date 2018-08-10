Марьев: Узбекистану необходимо заняться переработкой мусора

"Узбекистану необходимо принимать законодательные нормативы утилизации", - полагает эксперт.

Марьев пояснил, что в России введена соответствующая система ответственности производителей.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: расходы по утилизации отходов не должны ложиться на людей

"В любом случае, нужно будет вовлекать жителей в этот процесс", - добавил он.

Например, необходимо прививать гражданам страны привычку сортировать мусор по двум ведрам и выбрасывать их по отдельности. Большие же предприятия, по мнению Марьева, должны более ответственно подходить к сортировке и вовлекать вторичные ресурсы в оборот.

Напомним, президент Узбекистана ранее заявил, что производители в республике должны брать на себя расходы по утилизации отходов.