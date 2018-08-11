Воронцов: Узбекистан традиционно находится в фокусе внимания Кореи

Возникновение Korean Town в Ташкенте объясняется традиционным сильным вниманием Южной Кореи к Узбекистану и сильными связями между государствами, рассказал Sputnik Узбекистан доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

"Достаточно много лет назад флагманом экономического присутствия Южной Кореи на постсоветском пространстве стало предприятие Daewoo Motors", - пояснил Воронцов.

Узбекистан является флагманом южнокорейского влияния в ЦА и ключевым партнером Сеула в регионе, подчеркнул эксперт.

"Реактивным проводником и участником реализации экономических интересов Южной Кореи в Узбекистане являются представители корейского меньшинства, и в возникновении Korea Town они будут принимать значимое участие", - добавил Воронцов.

К тому же наличие взаимных интересов подталкивает страны расширять экономическое и культурное присутствие Южной Кореи в Узбекистане.