Воронцов: Узбекистан традиционно находится в фокусе внимания Кореи

"Достаточно много лет назад флагманом экономического присутствия Южной Кореи на постсоветском пространстве стало предприятие Daewoo Motors", - пояснил Воронцов.
Узбекистан является флагманом южнокорейского влияния в ЦА и ключевым партнером Сеула в регионе, подчеркнул эксперт.
"Реактивным проводником и участником реализации экономических интересов Южной Кореи в Узбекистане являются представители корейского меньшинства, и в возникновении Korea Town они будут принимать значимое участие", - добавил Воронцов.
К тому же наличие взаимных интересов подталкивает страны расширять экономическое и культурное присутствие Южной Кореи в Узбекистане.