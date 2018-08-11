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Хатуна Логуа
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Психолог Логуа: школьная форма дисциплинирует и мобилизует ребенка на учебу

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Форма хороша тем, что диктует поведение ученика, уверена психолог Хатуна Логуа.

Совсем скоро закончатся летние каникулы и дети снова отправятся в школу. Многие родители задаются вопросом о том, что лучше – школьная форма или свободная форма одежды.

В эфире Sputnik Абхазия эксперт отметила, что школьная форма не способна повлиять негативно на индивидуальность ребенка.

Академик Анатолий Цирульников
© Институт развития образования и повышения квалификации
Цирульников: школьная форма — это диагноз

"Если форма качественная, удобная, выполнена из натуральных мтаериалов, если она не подгоняется под религиозную доктрину (как это делается в некоторых тоталитарных государствах), то она собирает и мобилизует ребенка на работу", - заявила Хатуна Логуа.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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