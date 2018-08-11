Психолог Логуа: школьная форма дисциплинирует и мобилизует ребенка на учебу

Совсем скоро закончатся летние каникулы и дети снова отправятся в школу. Многие родители задаются вопросом о том, что лучше – школьная форма или свободная форма одежды.

В эфире Sputnik Абхазия эксперт отметила, что школьная форма не способна повлиять негативно на индивидуальность ребенка.

"Если форма качественная, удобная, выполнена из натуральных мтаериалов, если она не подгоняется под религиозную доктрину (как это делается в некоторых тоталитарных государствах), то она собирает и мобилизует ребенка на работу", - заявила Хатуна Логуа.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.