Кожобергенова: детская молочная смесь может быть инфицирована еще на заводе

О преимуществах грудного вскармливания рассказала специалист гражданского альянса по улучшению питания и продовольственной безопасности Кыргызстана Гульмира Кожобергенова.

В эфире Sputnik Кыргызстан эксперт отметила, что дети, которых до шести месяцев кормили исключительно грудным молоком, реже страдают аллергией, сахарным диабетом и гипертонией.

"Кроме того, у детей развивается сильная эмоциональная связь с матерью. Такие дети вырастают уверенными в себе и менее подверженными эмоциональным стрессам. Также естественный вид вскармливания благоприятно влияет на здоровье самой женщины, снижая риск развития рака молочной железы и яичников ", — сказала специалист.

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