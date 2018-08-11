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Специалист гражданского альянса по улучшению питания и продовольственной безопасности Кыргызстана Гульмира Кожобергенова.
© Sputnik / Максат Элебесов

Кожобергенова: детская молочная смесь может быть инфицирована еще на заводе

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О преимуществах грудного вскармливания рассказала специалист гражданского альянса по улучшению питания и продовольственной безопасности Кыргызстана Гульмира Кожобергенова.

В эфире Sputnik Кыргызстан эксперт отметила, что дети, которых до шести месяцев кормили исключительно грудным молоком, реже страдают аллергией, сахарным диабетом и гипертонией.

"Кроме того, у детей развивается сильная эмоциональная связь с матерью. Такие дети вырастают уверенными в себе и менее подверженными эмоциональным стрессам. Также естественный вид вскармливания благоприятно влияет на здоровье самой женщины, снижая риск развития рака молочной железы и яичников ", — сказала специалист.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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