Врач Ченушэ рассказал, почему соль может убить людей с больным сердцем

В эфире Sputnik Молдова Октавиан Ченушэ перечислил, какие продукты должны входить в рацион "сердечника".
"Жирная пища животного происхождения запрещена к употреблению людям, которые страдают заболеваниями сердца. Все из-за холестерина. Это такая молекула, которая содержится только в клетках животного происхождения. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина. Согласно статистике, у людей, у которых повышенный холестерин гораздо чаще происходят инфаркты, инсульты или заболевания, связанные с сужением сосудов", — подчеркнул эксперт.
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