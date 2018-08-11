Врач Ченушэ рассказал, почему соль может убить людей с больным сердцем

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны употреблять меньше соли, так как она задерживает воду в организму, что создает дополнительное давление и нагрузку на сердечно-сосудистую систему и само сердце, рассказал врач-кардиолог Октавиан Ченушэ.

В эфире Sputnik Молдова Октавиан Ченушэ перечислил, какие продукты должны входить в рацион "сердечника".

"Жирная пища животного происхождения запрещена к употреблению людям, которые страдают заболеваниями сердца. Все из-за холестерина. Это такая молекула, которая содержится только в клетках животного происхождения. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина. Согласно статистике, у людей, у которых повышенный холестерин гораздо чаще происходят инфаркты, инсульты или заболевания, связанные с сужением сосудов", — подчеркнул эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.