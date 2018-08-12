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Эксперт в области вопросов муниципального хозяйства столицы Раду Бушилэ Читать далее: https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20180727/20813076/dom-prava-zhilcy.html
© Sputnik / Rodion Proca

Бушилэ: ремонтные работы в квартире необходимо согласовывать с соседями

Радио
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Работы могут проводиться с 9 утра до 7 вечера с перерывом на обед, заявил адвокат, эксперт в решении проблем муниципального хозяйства Раду Бушилэ.

В эфире  Sputnik Молдова Раду Бушилэ отметил, что перед началось ремонтных работ необходимо заранее согласовать с соседями.

"Перед входом в подъезд или возле лифтов можно повесить объявления. Это позволит предотвратить недовольство со всеми вытекающими последствиями… Не стоит также забывать, что рабочие будут носить в квартиру материалы и вывозить строительный мусор, а это часто связано с использованием лифтов, потому это также должно быть согласовано с администрацией дома», - отметил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.





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