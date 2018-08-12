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Психолог Ильдар Акбутин
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov

Психолог Акбутин о том, как наладить контакт с ребенком из неполной семьи

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Психолог Ильдар Акбутин рассказал об отношениях родителей и детей в неполных семьях.

По словам эксперта, практически каждый ребенок не очень позитивно воспринимает новый брак матери.

Ребенок в детском доме-интернате, архивное фото
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"Отчиму не надо стесняться вести себя, как родителю: подбадривать, помогать, хвалить, но если нужно — журить, ограничивать, негодовать. Многие мужчины в начале отношений боятся устанавливать свои границы, а дети полностью завладевают ситуацией и начинают манипулировать, иногда просто садятся на шею", — пояснил психолог в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Он отметил, что при воспитании ребенка важно проявлять любовь и соблюдать границы.

Теги:
Дети, Семья, Психология



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