Психолог Акбутин о том, как наладить контакт с ребенком из неполной семьи

Психолог Ильдар Акбутин рассказал об отношениях родителей и детей в неполных семьях.

По словам эксперта, практически каждый ребенок не очень позитивно воспринимает новый брак матери.

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"Отчиму не надо стесняться вести себя, как родителю: подбадривать, помогать, хвалить, но если нужно — журить, ограничивать, негодовать. Многие мужчины в начале отношений боятся устанавливать свои границы, а дети полностью завладевают ситуацией и начинают манипулировать, иногда просто садятся на шею", — пояснил психолог в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Он отметил, что при воспитании ребенка важно проявлять любовь и соблюдать границы.