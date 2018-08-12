Астролог Рязанцев: побеспокойте должников – увеличились шансы вернуть долги

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев посоветовал строить планы, подводить итоги, завершать рутинные дела, чтобы освободить время для нового старта.
"В конце недели Меркурий завершит ретроградное движение, и с 20 августа дела начнут набирать обороты… Грядущая неделя благоприятствует летнему отдыху, романтическим поездкам и творчеству. Появится возможность встретить давних деловых партнеров и друзей. Возобновление общения позволит уже через неделю взяться за проекты, которые вас опять объединят", — отметил он.
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