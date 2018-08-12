Астролог Рязанцев: побеспокойте должников – увеличились шансы вернуть долги

Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев дал прогноз на предстоящую неделю — с 13 по 19 августа — для всех знаков зодиака.

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев посоветовал строить планы, подводить итоги, завершать рутинные дела, чтобы освободить время для нового старта.

"В конце недели Меркурий завершит ретроградное движение, и с 20 августа дела начнут набирать обороты… Грядущая неделя благоприятствует летнему отдыху, романтическим поездкам и творчеству. Появится возможность встретить давних деловых партнеров и друзей. Возобновление общения позволит уже через неделю взяться за проекты, которые вас опять объединят", — отметил он.

Полный прогноз слушайте в аудиоподкасте.