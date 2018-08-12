22:38 12 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Личный архив

Никольская: понятия семьи и брака уже перестали быть тождественными

Радио
Получить короткую ссылку
4901

Семейный психолог, коуч Алена Никольская рассказала Sputnik, по каким явным и скрытым мотивам люди вступают в брак.

Свадебный букет
CC0 / pixabay
Недешевый понт важнее счастья — рассуждение холостяка о свадьбе

"У каждого человека есть свои вторичные выгоды. Иногда брак — это просто бегство от одиночества, когда ему тяжело быть наедине с собой. Для кого-то это бегство из своей семьи, когда там присутствует жесткий прессинг. Также это могут быть и материальные вопросы, когда человеку выгоднее жить вместе. А иногда у девушек в голове зажигается лампочка, что срочно нужно выйти замуж, ведь все подруги уже замужем", — сказала Никольская в эфире радио Sputnik Молдова.

Она отмечает, что очень важно не совершать поспешных поступков, так как из-за этого брак может вскоре быть расторгнут.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

По теме

Адвокат Петросяна подал встречный иск о разделе имущества со Степаненко
Теги:
свадьба, ЗАГС, Развод, Брак, Семья



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

  • Встреча глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова (7 июня 2018). Москвa
    "Все в порядке"

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мужчина фотографирует круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
Круизный гигант: во Владивосток прибыл суперлайнер MSC Splendida
Любуйся и слушай: уроженка Узбекистана покоряет не только игрой на рояле
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054