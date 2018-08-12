Никольская: понятия семьи и брака уже перестали быть тождественными

"У каждого человека есть свои вторичные выгоды. Иногда брак — это просто бегство от одиночества, когда ему тяжело быть наедине с собой. Для кого-то это бегство из своей семьи, когда там присутствует жесткий прессинг. Также это могут быть и материальные вопросы, когда человеку выгоднее жить вместе. А иногда у девушек в голове зажигается лампочка, что срочно нужно выйти замуж, ведь все подруги уже замужем", — сказала Никольская в эфире радио Sputnik Молдова.

Она отмечает, что очень важно не совершать поспешных поступков, так как из-за этого брак может вскоре быть расторгнут.

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