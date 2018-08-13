Покровский: лечение ВИЧ-инфицированных иностранцев – вопрос открытый

В эфире Sputnik Таджикистан Вадим Покровский прокомментировал инициативу снять ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранцев, зараженных ВИЧ.
"Ограничений на въезд и пребывание иностранцев с ВИЧ-инфекцией в большинстве стран мира уже нет. Это связано с тем, что эпидемия носит мировой характер, и оттого, что люди не будут переезжать из одной страны в другую, количество ВИЧ-инфицированных не уменьшится. В России раньше этой инфекции не было, ее туда привезли из других стран. Но в настоящее время эта болезнь и там достаточно распространена, поэтому ограничения не нужны", - пояснил эксперт.
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