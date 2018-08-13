Серенко: Ташкент становится лидером в решении афганской проблемы

Проведенная в Ташкенте встреча по афганской проблеме, визит делегации "Талибана" и усилия президента Мирзиёева делают Узбекистан ключевым игроком в решении афганской проблемы, рассказал Sputnik Узбекистан ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

"Узбекистан закрепил за собой абсолютное лидерство в регионе в части влияния на афганскую проблематику", - считает Серенко.

Как подчеркнул эксперт, с приходом Мирзиёева Узбекистан стал активно способствовать мирному урегулированию в Афганистане и "буквально завалил" правительство страны проектами экономического сотрудничества.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Представители движения "Талибан" посетили Узбекистан

"К этим инициативам сегодня Ташкент пытается привлечь сторону талибов, хотя бы в области обеспечения безопасности", - добавил он.

Совместные экономические проекты с привлечением и официальной власти, и движения "Талибан" являются очень разумным шагом, считает Серенко, и позволят интенсифицировать диалог сторон и в конечном счете поспособствуют примирению.

"Пока война остается главным бизнесом… До тех пор война будет продолжаться. Когда "Талибану" станет выгоднее зарабатывать на мире, а не на войне, он сядет за стол переговоров", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее стало известно об официальном визите делегации движения "Талибан" в Ташкент.