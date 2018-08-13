Космарский: в облике Ташкента сплелись три культурных слоя

Про исторические этапы развития Ташкента и переплетение архитектуры в городе рассказал антрополог, урбанист, исследователь, научный сотрудник Института востоковедения РАН Артем Космарский.

"Ташкент - это город, принадлежащий нескольким городским порядкам, которые на протяжении всей истории определяли, как он работает и развивается", - заявил Космарский на лекции "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития".

По его словам, на современный облик города наложили отпечаток три порядка: исламский, колониальный и социалистический.

"Исламский вид строения города - это хаотичный, похожий на лабиринт с большим количеством домов", - пояснил урбанист.

Приход в регион России внес в организацию Ташкента порядок, но разделил город и его жителей на две части.

С созданием же СССР все жители города перемешались, ушло разделение по имущественному и национальному признаку.