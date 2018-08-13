Дробиз: запрет на продажу алкоголя создаст нелегальный рынок

Запрет на продажу алкоголя после 21:00 приведет к созданию нелегального рынка, рассказал Sputnik Узбекистан директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.

"Значительные объемы алкогольной продукции будут продаваться в ночное время, нелегально, через интернет, с рук", - полагает эксперт.

В качестве примера Вадим Дробиз привел опыт России, где запрет продажи алкоголя в ночное время привел к росту нелегального рынка.

Напомним что в субботу, 11 августа премьер-министр республики Абдулла Арипов на селекторном совещании выступил с поручением ввести ограничение по времени на продажу спиртных напитков. В частности, речь идет об ограничении розничной продажи алкоголя после 21:00, а в заведениях общепита – после 22:00.