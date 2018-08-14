Космарский: Ташкент находится в начале нового этапа развития

"На данный момент Ташкент открывается всем глобальным силам, которые действуют во всех городах мира", - подчеркнул Космарский на лекции "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития".
Вспоминая прошлое Ташкента, он отметил, что при социализме основной задачей архитекторов при планировании города было объединение людей, а после распада СССР начались и процессы раскола.
"С начала 2000-х в Ташкенте наблюдаются такие процессы. Начало этому положили огороженные особняки. Следующий этап - закрытые огороженные кварталы, отгрызающие себе пространство, которое раньше считалось общественным", - заявил он.
Приводя пример, эксперт выделил Лос-Анджелес, где, по сути, нет единого городского пространства, а существуют отдельные кварталы и частные территории, куда посторонним людям не попасть.