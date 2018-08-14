Космарский: Ташкент находится в начале нового этапа развития

В столице Узбекистана с начала XXI века идет трансформация городского пространства, рассказал антрополог, урбанист, исследователь, научный сотрудник Института востоковедения РАН Артем Космарский.

"На данный момент Ташкент открывается всем глобальным силам, которые действуют во всех городах мира", - подчеркнул Космарский на лекции "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития".

Вспоминая прошлое Ташкента, он отметил, что при социализме основной задачей архитекторов при планировании города было объединение людей, а после распада СССР начались и процессы раскола.

"С начала 2000-х в Ташкенте наблюдаются такие процессы. Начало этому положили огороженные особняки. Следующий этап - закрытые огороженные кварталы, отгрызающие себе пространство, которое раньше считалось общественным", - заявил он.

Приводя пример, эксперт выделил Лос-Анджелес, где, по сути, нет единого городского пространства, а существуют отдельные кварталы и частные территории, куда посторонним людям не попасть.