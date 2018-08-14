Попов: фильм "Звезды" об узбекистанце-учителе – он про людей

Фильм "Звезды" об узбекистанце-учителе (его роль исполнил Виктор Сухоруков), который приехал в Москву заработать на лечение дочери, в первую очередь снят о людях, рассказал Sputnik продюсер, режиссер, руководитель продюсерского центра "ВГИК-Дебют" Федор Попов.

"Это совсем не национальная картина… Хотелось так сделать, чтобы картина была об общечеловеческих проблемах", - сказал Попов.

По его словам, картина не имеет промигрантского или антимигрантского подтекста – фильм снят про то, что происходит после развала Советского Союза.

"Это не ностальгия по Союзу опять же. Это рассказ про судьбы людей", - добавил он.

В картине, которая сейчас участвует в конкурсе "Окно в Европу", снялись Виктор Сухоруков, Амаду Мамадаков, Сейдулла Молдаханов и Маруф Отаджанов. Режиссер фильма - выпускник ВГИКа Александр Новиков-Янгинов.