Попов: фильм "Звезды" об узбекистанце-учителе – он про людей

"Это совсем не национальная картина… Хотелось так сделать, чтобы картина была об общечеловеческих проблемах", - сказал Попов.
По его словам, картина не имеет промигрантского или антимигрантского подтекста – фильм снят про то, что происходит после развала Советского Союза.
"Это не ностальгия по Союзу опять же. Это рассказ про судьбы людей", - добавил он.
В картине, которая сейчас участвует в конкурсе "Окно в Европу", снялись Виктор Сухоруков, Амаду Мамадаков, Сейдулла Молдаханов и Маруф Отаджанов. Режиссер фильма - выпускник ВГИКа Александр Новиков-Янгинов.