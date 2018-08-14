Сундиев: профилактикой бытовых преступлений должны заниматься участковые

По данным Олий Мажлиса Узбекистана, за семь месяцев 2018 года в Узбекистане совершено 277 убийств, из них 116, или 42%, стали результатом ссоры между родственниками, еще 25, или 9%, произошли из-за недопонимания между соседями.

"Что касается бытовых преступлений, это всегда подавляющая масса всех насильственных преступлений в любой стране. Потому что именно в быту происходит наибольшее количество столкновений. Если мы посмотрим статистику убийств по любым странам, то мы увидим, что на первом месте стоят убийства на почве семейно-бытовых отношений", — заявил Сундиев.

Он добавил, что важную роль играет профилактика, относящаяся к задачам полицейских, в частности, участкового, который должен обладать информацией, где и в какой семье созревают потенциально опасные взаимоотношения.

"Это частые скандалы, злоупотребление спиртным и наркотиками, это бытовые неурядицы. Чтобы проводить профилактику, надо иметь четкую информацию по семейным отношениям", — добавил он.

Феномен бытового насилия не имеет национальности и расовой принадлежности, подчеркнул эксперт. Он характерен для всех стран, независимо от их экономического состояния.