Багдасаров: бороться с нелегальными медресе нужно жестко

У государства нет иного выхода, кроме как жестко бороться с нелегальными медресе, рассказал Sputnik Узбекистан Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

"Это явление не новое, это было и в советское время… Такие подпольные школы существовали. Позднее на основе них возникли радикальные движения", - говорит эксперт.

По мнению эксперта, существование подобных подпольных учебных заведений опасная тенденция. Возникают же они в тех местах, где контроль государства слабее.

"Государство будет контролировать подобные явления, боясь возникновения террористических группировок", - сказал Багдасаров.

По его словам, подобная тенденция наблюдается не только в Узбекистане, а во всем мире. Однако государство, для борьбы с радикальными течениями, будет прибегать к жестким мерам.

Напомним, ранее стало известно, что СГБ выявила в первом полугодии 2018 года 116 нелегальных худжр в Узбекистане.