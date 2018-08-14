00:46 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Семен Багдасаров
Sputnik / Владимир Трефилов

Багдасаров: бороться с нелегальными медресе нужно жестко

Радио
Получить короткую ссылку
130 0 0

У государства нет иного выхода, кроме как жестко бороться с нелегальными медресе, рассказал Sputnik Узбекистан Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

"Это явление не новое, это было и в советское время… Такие подпольные школы существовали. Позднее на основе них возникли радикальные движения", - говорит эксперт.

По мнению эксперта, существование подобных подпольных учебных заведений опасная тенденция. Возникают же они в тех местах, где контроль государства слабее.

"Государство будет контролировать подобные явления, боясь возникновения террористических группировок", - сказал Багдасаров.

По его словам, подобная тенденция наблюдается не только в Узбекистане, а во всем мире. Однако государство, для борьбы с радикальными течениями, будет прибегать к жестким мерам.

Напомним, ранее стало известно, что СГБ выявила в первом полугодии 2018 года 116 нелегальных худжр в Узбекистане.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Во время девятого раунда переговоров по Сирии
    Астана-миротворец

    Астана и в дальнейшем будет предоставлять площадку для переговоров по межсирийскому урегулированию, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

  • Мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов (в центре). Архивное фото
    Не мои слова!

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

  • Горы в Таджикистане. Архивное фото
    Возвращение откладывается

    Состояние брянского альпиниста, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8, не позволяет отправить его из Таджикистана на родину.

  • Курс валют
    Финансовая лихорадка

    Sputnik выяснил, как валютная турбулентность в мировой экономике, а также предстоящие в 2019 году парламентские выборы в Молдове отразятся на курсе лея.

  • Дмитрий Дрозденко
    Вольные птицы

    Гражданские самолеты летают по правилам, военные — как хотят: после инцидента с испанской ракетой в Эстонии задумались о регулировании учебных полетов военной авиации.

  • 1 сентября 2016 Цхинвал школьники
    Годовщина трагедии

    Начало занятий в учебных заведениях Южной Осетии будет перенесено с 1 на 5 сентября — это решение связано с годовщиной Бесланской трагедии.

  • Во время девятого раунда переговоров по Сирии
    Астана-миротворец

    Астана и в дальнейшем будет предоставлять площадку для переговоров по межсирийскому урегулированию, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

  • Мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов (в центре). Архивное фото
    Не мои слова!

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

  • Горы в Таджикистане. Архивное фото
    Возвращение откладывается

    Состояние брянского альпиниста, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8, не позволяет отправить его из Таджикистана на родину.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького. Катание на аттракционах.
Отдыхай и развлекайся: 90 лет парку Горького в Москве
Процесс изготовления настоящего узбекского тандыра
Дом, где рождается хлеб: как делают настоящий узбекский тандыр
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054