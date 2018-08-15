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Игорь Ковалев

Ковалев: однажды все страны откажутся от расчетов в долларах

Foto: thewallmagazine.ru
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Политолог Игорь Ковалев считает, что страны вполне могут пойти на отказ от доллара.

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© Sputnik / Максим Блинов
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"Это (государства, готовые отказаться от доллара — ред.) страны БРИКС, где только Индия и Китай представляют гигантские рынки, гигантские потоки. Это Иран, это другие страны, которые попали под санкции. Иран вообще уже практически отказался от доллара. И в торговле с западными странами он перешел на евро, тем более, что ЕС обещал защитить свои компании", — подчеркнул Ковалев в эфире радио Sputnik.

По его словам, переход на торговлю с использованием национальных валют будет несимметричным ответом на нескончаемые санкции США, поэтому дедолларизация имеет большие шансы на успех.

"Очень много недовольных засилием доллара в мировой экономике и торговле. Да, доллар — это пока единственная валюта, я думаю, что она еще долго будет оставаться главной мировой финансовой валютой", - сказал эксперт.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
рынок, Экономические санкции, Китай, Индия, Иран, Евросоюз, Европа, БРИКС, доллары



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  • Мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов (в центре). Архивное фото
    Не мои слова!

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

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