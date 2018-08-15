Ковалев: однажды все страны откажутся от расчетов в долларах

© Sputnik / Максим Блинов Силуанов допускает, что страны будут торговать нефтью в национальных валютах

"Это (государства, готовые отказаться от доллара — ред.) страны БРИКС, где только Индия и Китай представляют гигантские рынки, гигантские потоки. Это Иран, это другие страны, которые попали под санкции. Иран вообще уже практически отказался от доллара. И в торговле с западными странами он перешел на евро, тем более, что ЕС обещал защитить свои компании", — подчеркнул Ковалев в эфире радио Sputnik.

По его словам, переход на торговлю с использованием национальных валют будет несимметричным ответом на нескончаемые санкции США, поэтому дедолларизация имеет большие шансы на успех.

"Очень много недовольных засилием доллара в мировой экономике и торговле. Да, доллар — это пока единственная валюта, я думаю, что она еще долго будет оставаться главной мировой финансовой валютой", - сказал эксперт.

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