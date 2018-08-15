Тищенко: тренер несет за спортсмена только моральную ответственность

О том, кто несет ответственность за спортсмена, Sputnik Узбекистан рассказал российский боксер, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко.

Скандал с гибелью бойца ММА Джамшида Кенжаева вызвал бурную реакцию в Узбекистане как среди простых людей, так и в органах власти.

"В первую очередь за каждого спортсмена несут ответственность родители, а потом уже тренер", - считает Алексей Тищенко.

Как отметил спортсмен, решение НОК Узбекистана о лишении тренеров лицензии за нарушения спортсменом закона носит спорный характер.

Однако он добавил, что тренер занимается с подопечным не только спортивной техникой, но и психологической работой.

Напомним, после убийства бойца ММА Джамшида Кенжаева спортивные власти Узбекистана вызвали представителей спортивных федераций для профилактических бесед. Помимо этого, НОК Узбекистана заявил, что тренеров спортсменов, нарушивших закон, будут лишать лицензии.