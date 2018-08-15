18:26 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
П/к боксера Алексея Тищенко, посвященная окончанию карьеры
© Sputnik / Алексей Мальгавко

Тищенко: тренер несет за спортсмена только моральную ответственность

Радио
Получить короткую ссылку
71 0 0

О том, кто несет ответственность за спортсмена, Sputnik Узбекистан рассказал российский боксер, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко.

Скандал с гибелью бойца ММА Джамшида Кенжаева вызвал бурную реакцию в Узбекистане как среди простых людей, так и в органах власти.

"В первую очередь за каждого спортсмена несут ответственность родители, а потом уже тренер", - считает Алексей Тищенко.

Как отметил спортсмен, решение НОК Узбекистана о лишении тренеров лицензии за нарушения спортсменом закона носит спорный характер.

Однако он добавил, что тренер занимается с подопечным не только спортивной техникой, но и психологической работой.

Напомним, после убийства бойца ММА Джамшида Кенжаева спортивные власти Узбекистана вызвали представителей спортивных федераций для профилактических бесед. Помимо этого, НОК Узбекистана заявил, что тренеров спортсменов, нарушивших закон, будут лишать лицензии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Кальяри, Сардиния, Италия
    Армяне спешат на помощь

    Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.

  • Ребенок
    Молочный вопрос

    Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.

  • Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме.
    Стокгольм рассудит

    Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Обрушение моста в Генуе
Двухдневный траур: в Генуе обрушился автомобильный мост
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054