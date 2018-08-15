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Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Абрамченко: в сфере геодезии и картографии мало научных наработок

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Геодезия и картография страдают из-за малого количества научных наработок, рассказала Sputnik Узбекистан руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

"Очень мало в настоящее время наработок научных в сфере геодезии и картографии. Это связано в том числе с небольшим количеством специалистов и ограниченными бюджетами. Мы бы хотели видеть некую синергию стран СНГ в плане научных разработок", - пояснила Абрамченко.

В целом, отметила Абрамченко, отрасль страдает из-за недостатка кадров – во всех странах СНГ геодезисты и картографисты в среднем старше 50 лет, а учебных заведений по данной специальности мало.

"Ключевой вопрос – это квота на обучение специалистов из стран СНГ", - заявила она.

Как объяснила чиновница, необходимо и понимать, для кого предназначаются данные, собранные в ходе исследований. 

"Еще одно направление, очень важное, – это учет регистрации прав на недвижимость", - добавила она.

По словам Абрамченко, данное направление очень важно для всех стран СНГ, поскольку эти вопросы напрямую связаны с налогообложением и целевым использованием земли.

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