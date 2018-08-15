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Наталья Осипова
© Foto : Из личного архива Натальи Осиповой

Осипова: Успенский будет вдохновлять новых детских писателей

Радио
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Член Союза писателей России Наталья Осипова прокомментировала кончину знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского.

"Это большая потеря для детской литературы. Его книги всегда воспитывали детей, многие выросли на них. И для писателей детских это был учитель, который показывал, как можно найти ключик к ребенку и написать именно то, что отзовется в его сердце. Это очень тяжело, что говорить. Когда уходят такие люди, остается пустота", – сказала Осипова в эфире радио Sputnik.

Однако пустоты в природе не существует, считает она, и память об Успенском сохранится в сердцах читателей и друзей, а другие детские писатели возьмут то лучшее, что есть в его произведениях.

"Он все равно останется в той мере, в какой остаются после писателя его произведения… Будем надеяться, что на этом его творчество не закончилось, оно будет всегда питать тех, кто пойдет за ним, новых детских писателей, которые, безусловно, есть. Талантами Россия полна", – добавила Осипова.

Автор "Крокодила Гены и его друзей", "Каникул в Простоквашино" и многих других известных произведений Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он страдал онкологическим заболеванием.




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