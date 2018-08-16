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Каким может стать Ташкент будушего: самое интересное с лекции урбаниста
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Космарский: Ташкенту подойдет концепция биофильного города

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В столице Узбекистана может прижиться концепция биофильного города, считает антрополог, урбанист, исследователь, научный сотрудник Института востоковедения РАН Артем Космарский.

"Концепция биофильного города заключается в том, чтобы не выделять отдельные зоны, а пустить природу в город", - пояснил Космарский.

Как отметил эксперт на лекции "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития", принятием на городском уровне программы озеленения данную концепцию не воплотить в жизнь – создать биофильную городскую среду возможно только с изменением отношения жителей и бизнеса.

"В Ташкенте это может выстрелить", - считает урбанист.

Для создания биофильного города недостаточно только усилий властей – и бизнес, и жители должны стремиться обустроить отдельные кусочки природы в любой возможной точке: на крышах домов, во дворах и на пустырях.

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Теги:
Градостроительство, Ташкент



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