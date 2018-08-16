Космарский: Ташкенту подойдет концепция биофильного города

Как отметил эксперт на лекции "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития", принятием на городском уровне программы озеленения данную концепцию не воплотить в жизнь – создать биофильную городскую среду возможно только с изменением отношения жителей и бизнеса.
"В Ташкенте это может выстрелить", - считает урбанист.
Для создания биофильного города недостаточно только усилий властей – и бизнес, и жители должны стремиться обустроить отдельные кусочки природы в любой возможной точке: на крышах домов, во дворах и на пустырях.