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Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан Абдушукур Абдуллаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Абдуллаев: исследования Земли важны для всех

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Актуальным направлением сотрудничества в области геодезии сегодня является совместное использование геоинформации и открытых данных, рассказал Sputnik председатель Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Абдушукур Абдуллаев.

"Обсуждаются вопросы и направления, которые являются важными и актуальными одинаково для всех участников – это и развитие и использование геоинформационных данных, и совместное использование различных открытых данных", - рассказал Абдуллаев.

Важными, напомнил глава ведомства, являются и вопросы подготовки кадров и внедрения новых технологий.

Напомним, в Ташкенте проходит 40-я, юбилейная сессия Межгосударственного совета СНГ по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли.

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Теги:
Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, геодезия, Узбекистан



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