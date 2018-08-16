Абдуллаев: исследования Земли важны для всех

Актуальным направлением сотрудничества в области геодезии сегодня является совместное использование геоинформации и открытых данных, рассказал Sputnik председатель Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Абдушукур Абдуллаев.

"Обсуждаются вопросы и направления, которые являются важными и актуальными одинаково для всех участников – это и развитие и использование геоинформационных данных, и совместное использование различных открытых данных", - рассказал Абдуллаев.

Важными, напомнил глава ведомства, являются и вопросы подготовки кадров и внедрения новых технологий.

Напомним, в Ташкенте проходит 40-я, юбилейная сессия Межгосударственного совета СНГ по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли.