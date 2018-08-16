Евсеев: Рахмон и Мирзиёев обсудят не только водно-энергетическую проблему

В рамках визита Эмомали Рахмона в Узбекистан стороны обсудят множество тем, рассказал Sputnik Узбекистан заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Я думаю, что обсуждаться будет водно-энергетическая проблема. Потому что она действительно является наиболее острой в таджикско-узбекских отношениях. В первую очередь это касается завершения строительства ГЭС в Рогуне", - пояснил эксперт.

Кроме того, обсуждаться будут и вопросы приграничной торговли, так как в обеих странах проживают многочисленные диаспоры. Как считает эксперт, развитие связей между диаспорами – ключ для постепенного улучшения отношений.

Не менее важной темой для обсуждений станет экономическое присутствие Китая: как считает Евсеев, Душанбе будет искать дополнительные точки опоры в регионе за счет улучшения отношений с Ташкентом.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет с первым за почти 20 лет визитом в Узбекистан 17 августа.