Грозин: на переговоры Мирзиёева и Рахмона заявлена самая широкая повестка

Предстоящую в августе встречу глав двух государств в эфире радио Sputnik прокомментировал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ.

Грозин: экономика, вода и Афган – главные темы визита Рахмона в Ташкент /

На этой неделе, 17 августа, в Узбекистане ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

О перспективах его встречи с лидером РУ и основных темах рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

"Заявлена самая широкая повестка, в нее вкладываются очевидные вопросы – необходимость расширения экономического сотрудничества после начавшейся "оттепели" в отношениях, природопользование, урегулирование ситуации в Афганистане, безопасность Центральной Азии и конкретно этих государств", - заявил Грозин.

По его словам, после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева общий политический климат региона претерпевает положительные изменения.

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