Грозин: на переговоры Мирзиёева и Рахмона заявлена самая широкая повестка

На этой неделе, 17 августа, в Узбекистане ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
О перспективах его встречи с лидером РУ и основных темах рассказал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.
"Заявлена самая широкая повестка, в нее вкладываются очевидные вопросы – необходимость расширения экономического сотрудничества после начавшейся "оттепели" в отношениях, природопользование, урегулирование ситуации в Афганистане, безопасность Центральной Азии и конкретно этих государств", - заявил Грозин.
По его словам, после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева общий политический климат региона претерпевает положительные изменения.
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