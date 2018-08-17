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Артем Космарский
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Космарский: блокчейн в Ташкенте можно внедрять с низов

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Государства и даже отдельные города начинают внедрять блокчейн-технологии и их опыт может пригодиться ташкентцам, рассказал антрополог, урбанист, исследователь, научный сотрудник Института востоковедения РАН Артем Космарский.

"Совсем недавно, в 2017-2018 годах города начали пытаться использовать преимущества блокчейна для своей работы", - рассказал Космарский на лекции "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития".

Первой стала Эстония, которая внедрила блокчейн-технологии в здравоохранение, следом Дубай перевел всю документацию в порту на эту технологию.

Самым же интересным примером эксперт считает один из английских городов, где "банк времени" перевели на блокчейн.

По мнению Космарского, опыт трех этих городов может пригодиться и в Ташкенте.

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