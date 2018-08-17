Мендкович: Узбекистан стал удобной площадкой для переговоров

О перспективах сотрудничества Узбекистана и Таджикистана по афганской проблеме Sputnik Узбекистан рассказал глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

"Сотрудничество с Узбекистаном может рассматриваться в качестве поиска формата по установлению неформальных контактов с отрядами талибов, находящихся у границ для обеспечения безопасности", - полагает Мендкович.

Ташкент, как отметил эксперт, стал удобной для всех сторон площадкой переговоров – об этом свидетельствуют и проведенная конференция по Афганистану, и недавний визит делегации "Талибана".

"Ташкент является в первую очередь площадкой, удобной и с точки зрения политики, и с точки зрения географии", - добавил он.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет с первым за почти 20 лет визитом в Узбекистан 17 августа.